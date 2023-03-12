СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного окупантами військового [ Редагувати ]
Українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Про це повідомляється у Telegram Служби безпеки України.
Остаточно підтвердити дані героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Мацієвський.
Це справжній герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!
Він також додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.
Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання.
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