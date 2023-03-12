У неділю, 12 березня, військові Луганської бригади ТРО збили ворожий ударний БпЛА Mugin-5. Про це повідомляє Луганська окрема бригада територіальної оборони.

Під час несення бойового чергування бійцями Луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний БпЛА Mugin-5.

За їх словами, противник не припиняє проводить повітряну розвідку, яка дуже небезпечна в плані збору інформації в режимі реального часу.

Крім того, в бригаді повідомили, що українські інженери протягом останнього року створили вже десятки ефективних ударних та розвідувальних дронів, які вже працюють на полі бою та допомагають знищувати ворога.