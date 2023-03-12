Бійці Луганської бригади ТРО збили ворожий ударний БпЛА Mugin-5 [ Редагувати ]
У неділю, 12 березня, військові Луганської бригади ТРО збили ворожий ударний БпЛА Mugin-5. Про це повідомляє Луганська окрема бригада територіальної оборони.
Під час несення бойового чергування бійцями Луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний БпЛА Mugin-5.
За їх словами, противник не припиняє проводить повітряну розвідку, яка дуже небезпечна в плані збору інформації в режимі реального часу.
Крім того, в бригаді повідомили, що українські інженери протягом останнього року створили вже десятки ефективних ударних та розвідувальних дронів, які вже працюють на полі бою та допомагають знищувати ворога.
Тактичні безпілотники потрібні українським військовим, щоб визначити розташування ворога та його техніки, а потім передати координати української авіації та артилерії.
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