Люди під завалами: окупанти обстріляли населений пункт Миколаївської області, є жертви [ Редагувати ]
У понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків.
У мережі повідомляють, що загинув чоловік, постраждала дитина, та не можуть знайти жінку.
Внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення.
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