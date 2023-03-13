Хто має право видавати українцям повістки: уповноважений із прав людини дав перелік [ Редагувати ]
Фото: adiotrek.rv.ua
Уповноважений із прав людини розповів, хто має право видавати українцям повістки.
Так, за його словами, це може робити:
- органи місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організацій, зокрема, закладів освіти (незалежно від підпорядкованості та форми власності);
- управителі багатоквартирних будинків;
- посадові особи районного або місцевого центру комплектації та соціальної підтримки (військкомату).
Місце видачі - не регламентуються.
Це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.
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