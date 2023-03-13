Голова Національного олімпійського комітету та міністр спорту України Вадим Гутцайт провалив роботу на міжнародній арені, що спричинило допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань з фехтування. До такого висновку приходить спортивний журналіст Олег Щербаков.

Рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) повернути росіян та білорусів до змагань стало першим рішенням федерації олімпійського виду спорту з початку війни в Україні. І воно є "ударом сокирою по Гутцайту". Авторитет останнього та його робота на міжнародній арені виявилися занадто слабкими, відзначає Щербаков.

Кілька маркерів:

Президент МОК - Томас Бах, колишній фехтувальник.

Президент Олімпійського комітету Росії - Станіслав Поздняков, колишній фехтувальник.

Президент НОК та міністр спорту України - Вадим Гутцайт, колишній фехтувальник (у команді з Поздняковим був олімпійським чемпіоном та судив переможний фінал Токіо-2020 для доньки Позднякова).

Президентом федерації фехтування України ще тиждень тому був той самий Вадим Гутцайт. Зараз Гутцайт віддав цю посаду комусь іншому. Колишній президент Міжнародної федерації фехтування - російський олігарх Алішер Усманов. Його зараз прибрали, а нового, здається, ще не обрали. Це рішення - удар сокирою по Гутцайту. Це вкотре доводить, що українська суб'єктність в управлінні світовим спортом дуже слабка.

При цьому, глави всіх інших українських асоціацій олімпійських видів спорту продовжують відстоювати позицію України щодо недопущення росіян до міжнародних змагань.

Нагадаємо, що вимогу до МОК усунути від Олімпіади спортсменів з росії та білорусі днями повторно підтвердили 34 країни.