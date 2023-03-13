У понеділок вранці російські окупанти вивели у Чорне море два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр" – це свідчить про високу загрозу ракетного удару по Україні.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров у Telegram-каналі.

За його словами, підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря почала спостерігатися після 11 години. При цьому, не виключається також і активність розвідувальних БпЛА РФ.

"У Чорне море виведено два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги", - попередив він.

Полковник ОК "Південь" додав, що російські окупаційні війська продовжуються нарощувати присутність ракетоносіїв в Чорному морі.

"Вони вивели додатково підводний човен, а загальний залп ворожих "Калібрів" – до 20 ракет", - йдеться в повідомленні.