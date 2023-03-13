Українські військові завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а в Бахмуті Донецької області тривають бої.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Протягом доби противник завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула 1 цивільна людина, ще 5 мирних громадян - поранені. Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці в Донецькій області, загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнера"", - йдеться в повідомленні.

В тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.