Не маючи змоги прорвати оборону, ворог намагається обійти українські позиції та потрапити у тил.

За український Бахмут тривають важкі бої. "Вагнерівці" щодня намагаються прорвати оборону і захопити місто. Втім, наші воїни тримають бій. Втрати окупантів в районі Бахмута щодня - більше тисячі вбитими та понад півтори тисячі пораненими. Детальніше про ситуацію в місті-фортеці - в матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Цю дорогу - єдину, що веде з Бахмута на територію, підконтрольну Україні, загарбники постійно обстрілюють. А тому наша знімальна група задля безпеки їхатиме до міста броньованою машиною.

Бахмут - наче вимер. Порожні вулиці. Скрізь - протитанкові загородження.

Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:

Ось ми й доїхали до Бахмута. Ситуація дуже небезпечна, тому ми одразу спускаємося у підвал, де живуть хлопці. Тут вони їдять. Тут спальне місце, а тут серце планування. Ми поспілкувалися з хлопцями. Вони кажуть, що бойовий дух високий, хоча "вагнерівці" постійно намагаються штурмувати їхні позиції.

Та наші захисники не дають ворогу просунутися вперед!

Позивний "Сід", військовослужбовець Збройних сил України:

Лізуть вроді невеликими групами. Десь більше давлять, десь менше, але все рівно ми поки тримаємося на місці.

Оборона Бахмута дається великою ціною. Серед наших є загиблі й поранені.

Осколок. Воно ж отак пролетіло і тут остановилось.

Тетяна, військовослужбовець Збройних сил України:

Скажемо - легке поранення. Він на другий день вже приїхав сюди. Хоча міг ще бути в тилу. Багато хлопців, які зразу рвуться до бою.

Сергій, якому щойно зробили перев'язку, везе нас на позицію. До окупантів тут - рукою подати.

Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:

Ми знаходимося в Бахмуті за півтора кілометра від ворожих позицій в групі вогневого забезпечення.

Не маючи змоги прорвати оборону, ворог намагається обійти українські позиції та потрапити у тил. Але й це росіянам не вдається - запевняють наші воїни.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

У нас два дрона, взлетают ребята по очереди. Смотрим на какой позиции заходят товарищи незванные гости и потом накрываем их. В нас есть миномет, АГС и МК-19.

Хай би як складно було стримувати ворожу навалу в Бахмуті, українські захисники переконані - перемога буде за нами!

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України: