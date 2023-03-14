За український Бахмут тривають важкі бої: яка ситуація в місті-фортеці [ Редагувати ]
За український Бахмут тривають важкі бої. "Вагнерівці" щодня намагаються прорвати оборону і захопити місто. Втім, наші воїни тримають бій. Втрати окупантів в районі Бахмута щодня - більше тисячі вбитими та понад півтори тисячі пораненими. Детальніше про ситуацію в місті-фортеці - в матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.
Цю дорогу - єдину, що веде з Бахмута на територію, підконтрольну Україні, загарбники постійно обстрілюють. А тому наша знімальна група задля безпеки їхатиме до міста броньованою машиною.
Бахмут - наче вимер. Порожні вулиці. Скрізь - протитанкові загородження.
Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:
Ось ми й доїхали до Бахмута. Ситуація дуже небезпечна, тому ми одразу спускаємося у підвал, де живуть хлопці. Тут вони їдять. Тут спальне місце, а тут серце планування. Ми поспілкувалися з хлопцями. Вони кажуть, що бойовий дух високий, хоча "вагнерівці" постійно намагаються штурмувати їхні позиції.
Та наші захисники не дають ворогу просунутися вперед!
Позивний "Сід", військовослужбовець Збройних сил України:
Лізуть вроді невеликими групами. Десь більше давлять, десь менше, але все рівно ми поки тримаємося на місці.
Оборона Бахмута дається великою ціною. Серед наших є загиблі й поранені.
Осколок. Воно ж отак пролетіло і тут остановилось.
Тетяна, військовослужбовець Збройних сил України:
Скажемо - легке поранення. Він на другий день вже приїхав сюди. Хоча міг ще бути в тилу. Багато хлопців, які зразу рвуться до бою.
Сергій, якому щойно зробили перев'язку, везе нас на позицію. До окупантів тут - рукою подати.
Анастасія Бобовнікова, військовий кореспондент:
Ми знаходимося в Бахмуті за півтора кілометра від ворожих позицій в групі вогневого забезпечення.
Не маючи змоги прорвати оборону, ворог намагається обійти українські позиції та потрапити у тил. Але й це росіянам не вдається - запевняють наші воїни.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
У нас два дрона, взлетают ребята по очереди. Смотрим на какой позиции заходят товарищи незванные гости и потом накрываем их. В нас есть миномет, АГС и МК-19.
Хай би як складно було стримувати ворожу навалу в Бахмуті, українські захисники переконані - перемога буде за нами!
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
У меня двое детей и я не хочу, чтоб они воевали. Для этого нам нужно дойти до границы, построить стену. Чтобы до нас не доставала артиллерия и жить дальше.
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