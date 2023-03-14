Музика з воєнним звучанням. Bluetooth-колонка - з тубусу снаряду від протитанкового комплексу. Ґаджет побував на полі бою і бачив всі реалії війни. Більше цікавих подробиць розкаже Наталя Сінченко.

22-річний Владислав Іванов - із села Таврійського на Херсонщині, що 9 місяців було на лінії вогню. Поруч - у сусідньому селі були позиції рашистів. Звідти юнакові і привезли тубус.

Владислав Іванов - житель села Таврійське:

Мені цей тубус від ПТРК, мені привезли волонтери з окупованої території села Правдино. Я подумав, чого з неї не зробити колонку, тоєсть акустическу музику. Тубус вроде хороший. Чого йому пропадать.

Потрібні деталі Владислав знайшов в Інтернеті.

Владислав Іванов - житель села Таврійське:

Вирізав місце для кнопки: включений - виключений, заказав Блютуз-модуль в інтернеті, він мені прийшов. Поставив аккумулятор, і закріпив куском дерева, щоб він не болтався.

Два дні - і колонка була готова. За технічними характеристиками - запевняє майстер - не гірше відомих брендів.

Владислав Іванов - житель села Таврійське:

Її можна керувати як через телефон по блютузу, так і де панелька є. Аккумулятор тут стоїть 12 вольтовий, я цієї колонкою вже неділі три чи чотирою користуюсь, вже точно не помню скільки, але акумулятор ще й досі держе 100 відсотків.

І бонус - гучні баси.

Владислав Іванов, винахідник Bluetooth-колонки з ПТРК:

Я ізначально думав витягнуть старт для двигателя, а з цим двігателем вона на багато лучше звучить. Більше басів добавляє.

Ніна Іванова, мати Владислава:

Ми сиділи там, коли ми чуємо такий звук у хаті "Доброго вечора, ми з України", ми аж налякалися, і потім заходе Влад з цією колонкою.

Мати хлопця запевняє: вже є охочі придбати оригінальний гаджет.

Ніна Іванова, мати Владислава:

Приїжджали волонтери з американцями, то вони даже хотіли купити цю колонку, то вони запитали "вона у тебе одна?", він відповів - так. То вони трошечки постіснялися забрать.

Владислав планує налагодити виробництво таких колонок. А на гроші від продажу - відновити зруйнований рашистами будинок та допомагати ЗСУ.