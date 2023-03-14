Російські загарбники на окупованих територіях почали готуватися до екстреної евакуації. У першій хвилі - працівники окупаційних адміністрацій та їхні рідні. Про це у Telegram-каналі написала віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. Це може означати, що росіяни бояться контрнаступу українських армійців.

Дуже жорсткі бої тривають на сході країни. Наші захисники гідно тримають оборону. Найважчі напрямки на Донеччині - Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський. На Луганщині - Білогорівка, Сватове та Креміннна. Минулої доби наші захисники відбили сукупно понад сотню атак противника. Новини східного фронту збирав Євген Соломін.

Такий добрий ранок стався у московитів на сватівському нарямку. Бійці 92-ї бригади влаштували фаєр-шоу посеред степу на складі з російським боєкомплектом. Вибухало кілька годин.

Несподівана бавовна і в окупованих Ровеньках. Спочатку автобус з окупантами, потім магазин і бараки в селищі Ясиновський. Місцеві за всім спестерігають, фільмують, але не поспішають рятувати російських солдат та їхнє майно.

У Перевальську росіяни влаштували провокацію - обстріляли Алчевську автостанцію. У той час, коли там було чимало людей. Росіяни вбили та поранили кількох цивільних жителів окупованих територій.

На Сватівсько-Кремінському плацдармі - важкі бої. Тактично тут нічого не змінилось. Окупанти намагаються атакувати Невське і Макіївку, але невдало. Також важкі бої у Кремінських лісах.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Якби важко не давалась оборона, але наші захисники: А) втримали позиції, Б) знищили за добу цілу роту окупантів. Плюс ще й танки їм там попідбивали.

За даними військової адміністрації, на кремінському напрямку у росіян проблеми з технікою. Танки Т-90 наші бійці відмінусували, тож рашисти пересіли на рядянські Т-72.

"Байрактари" та "Джавеліни" та дрони-камікадзе від танків лишають купу брухту, а башту відриває і відкидає на кілька десятків метрів. Годі й говорити про російські екіпажі.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Там настільки наші захисники набили їм важкої техніки, що танкісти відмовлялися виїжджати на позиції, бо розуміли, що все це закінчиться одним - смертю.

Стабільно важка ситуація у Білогорівці. Населений пункт з такою назвою є, а от ані хат, ані людей там більше немає. Але наші бійці тримають позиції, бо місцевість має стратегічне значення.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Там і авіація з боку ворога підключається, і мінометний обстріл, і СПГ, танками, і Гради - і чого там тільки немає! Але наші сили оборони тримаються. І хто б там не приходив, знищують практично всіх.

На окупованих територіях Луганщини росіяни масово заселяються в будинки цивільних. У біловодську районну лікарню масово завозять поранених. Напередодні доставили порядка 150 найманців так званої ПВК "вагнер". У Старобільську укріплюють другу лінію оборони

Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони вагнера наступають з кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону.

У Бахмуті окупанти обстрілюють район залізниці, центру, парку. Сильно постраждав район Комарівки. Є численні займання та руйнування. Місцеві живуть у підвалах.

Протягом доби фіксувалися штурмові дії окупантів одразу з трьох флангів міста.

У районі зруйнованого літака - одного із символів Бахмута окупанти здійснювали спроби виходу та закріплення. Проте атака тут мала відʼємні для окупантів наслідки - їх відкинуто на попередні позиції.

Траса на Констянтинівку не перерізана, шлях на Часів Яр так само для окупантів закритий.

Населені пункти Костянтинівської громади, а також Шахтарський, Лиманський напрямки - під постійними обстрілами окупантів.

Руслан Осипенуо, керівник ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Ворог не перестає системно обстрілювати застосовуючи важке озброєння, у т.ч. системи залпового вогню, ракети С-300, артилерію 152 калібру.

Вибратися з-під обстрілів нині - ще той клопіт.

Дуже небезпечно. Майже проїхали передову позицію. Вїжджаємо в сіру зону. Щас треба їхати уже бистро.

Поліцейські Донеччини - єдині, хто продовжує вмовляти людей виїжджати з-під обстрілів. Іноді це вдається. Проте чимало жителів залишається на лінії фронту.