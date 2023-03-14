У Чернівецькій обласній лікарні запрацювало нове реабілітаційне відділення. Відкриття ініціювали харківські лікарі, котрі рік тому переїхали на Буковину, рятуючись від війни. У рідному Харкові залишили житло та роботу в приватних клініках. В чужому місті - швидко зоріентувались і вирішили лікувати військових - після травм і поранень. Репортаж Ольга Лучек.

Лікарі Давид та Олександр багато років разом працюють реабілітологами. Раніше мали власну клініку у Харкові. Та після 24 лютого - зі своїми родинами евакуювалися на Буковину.

Олександр Бєлєвцов, фізичний терапевт:

Будинок батьківський, де я народився, він зруйнований повністю, ми виїхали, бо у мене була вагітна дружина, є два маленьких сини, одному сім років, другому пів року, які вже тут, він уже чернівчанин, тут народився.

В Чернівцях вирішили продовжити робити те, що добре вміють. Допомагають відновитися пацієнтам однієї з обласних лікарень.

Олександр Бєлєвцов, фізичний терапевт:

Поки йде війна, не знаємо де завтра опинимося, поки ми потрібні тут, знаходимося тут, допомагаємо тут.

У записнику з графіком прийому майже немає вільних місць. Чоловіки навіть ініціювали відкриття в обласній лікарні окремого реабілітаційного відділення. І зараз у ньому більш як 40 працівників. Лікують тут і військових після поранень, і цивільних після інсультів та травм.

В даному випадку ми розробляємо функцію плечового суглоба, функціональна розробка. Як ви, нормально? - Нормально, краще набагато.

Харківські лікарі-реабілітологи перевезли в Чернівці і обладнання зі своєї клініки.

Давид Тертерян, фізичний терапевт:

Тренажерне обладнання, кросовери, оце що знаходиться ось тут у нас, масажні столи наші, деякі речі, компʼютери, все, що було у нас у нашому центрі. Перевезли сюди і почали працювати з військовослужбовцями нашими, бо треба відновляти, бо реабілітація дуже важлива частина.

Чимало устаткування допомогли закупити благодійники. Відновлюється тут і Сергій. Каже, вже почуває себе краще.

Сергій, пацієнт:

У мене була травма руки, досить серйозна і після оперативного втручання рухи замість сто відсотків були на відсотків 15, тому я звернувся сюда.

Для військових тут створили цілу програму для відновлення після поранень і травм.

Людмила Архіпова, начальниця реабілітаційного відділення лікарні:

Ми хотіли відновлювати наших військових, і робимо все для того, щоб їм було добре. За кожного переживаємо як за свого рідного. Тут кабінет фізіотерапевтичний, тут СМТ, є магнітотерапія, міостимуляція, лімфодринаж.

Дмитро Домбровський, генеральний директор лікарні:

Цього відділення у нас не було, але з початком військових дій в Україні і коли побачили ми, що поступає достатня кількість військовослужбовців, котрі потребують реабілітації і також для цивільних, ми вирішили розширити це відділення, і зробити повноцінне реабілітаційне відділення.

У планах лікарів - збільшити кількість ліжкомісць удвічі. Адже тих, хто потребує фізичної реабілітації та відновлення сил, з кожним днем стає більше.