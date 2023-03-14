У Чернівецькій обласній лікарні запрацювало нове реабілітаційне відділення: відкриття ініціювали харківські лікарі [ Редагувати ]
У Чернівецькій обласній лікарні запрацювало нове реабілітаційне відділення. Відкриття ініціювали харківські лікарі, котрі рік тому переїхали на Буковину, рятуючись від війни. У рідному Харкові залишили житло та роботу в приватних клініках. В чужому місті - швидко зоріентувались і вирішили лікувати військових - після травм і поранень. Репортаж Ольга Лучек.
Лікарі Давид та Олександр багато років разом працюють реабілітологами. Раніше мали власну клініку у Харкові. Та після 24 лютого - зі своїми родинами евакуювалися на Буковину.
Олександр Бєлєвцов, фізичний терапевт:
Будинок батьківський, де я народився, він зруйнований повністю, ми виїхали, бо у мене була вагітна дружина, є два маленьких сини, одному сім років, другому пів року, які вже тут, він уже чернівчанин, тут народився.
В Чернівцях вирішили продовжити робити те, що добре вміють. Допомагають відновитися пацієнтам однієї з обласних лікарень.
Олександр Бєлєвцов, фізичний терапевт:
Поки йде війна, не знаємо де завтра опинимося, поки ми потрібні тут, знаходимося тут, допомагаємо тут.
У записнику з графіком прийому майже немає вільних місць. Чоловіки навіть ініціювали відкриття в обласній лікарні окремого реабілітаційного відділення. І зараз у ньому більш як 40 працівників. Лікують тут і військових після поранень, і цивільних після інсультів та травм.
В даному випадку ми розробляємо функцію плечового суглоба, функціональна розробка. Як ви, нормально? - Нормально, краще набагато.
Харківські лікарі-реабілітологи перевезли в Чернівці і обладнання зі своєї клініки.
Давид Тертерян, фізичний терапевт:
Тренажерне обладнання, кросовери, оце що знаходиться ось тут у нас, масажні столи наші, деякі речі, компʼютери, все, що було у нас у нашому центрі. Перевезли сюди і почали працювати з військовослужбовцями нашими, бо треба відновляти, бо реабілітація дуже важлива частина.
Чимало устаткування допомогли закупити благодійники. Відновлюється тут і Сергій. Каже, вже почуває себе краще.
Сергій, пацієнт:
У мене була травма руки, досить серйозна і після оперативного втручання рухи замість сто відсотків були на відсотків 15, тому я звернувся сюда.
Для військових тут створили цілу програму для відновлення після поранень і травм.
Людмила Архіпова, начальниця реабілітаційного відділення лікарні:
Ми хотіли відновлювати наших військових, і робимо все для того, щоб їм було добре. За кожного переживаємо як за свого рідного. Тут кабінет фізіотерапевтичний, тут СМТ, є магнітотерапія, міостимуляція, лімфодринаж.
Дмитро Домбровський, генеральний директор лікарні:
Цього відділення у нас не було, але з початком військових дій в Україні і коли побачили ми, що поступає достатня кількість військовослужбовців, котрі потребують реабілітації і також для цивільних, ми вирішили розширити це відділення, і зробити повноцінне реабілітаційне відділення.
У планах лікарів - збільшити кількість ліжкомісць удвічі. Адже тих, хто потребує фізичної реабілітації та відновлення сил, з кожним днем стає більше.
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