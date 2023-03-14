Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі - Гуменюк [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 14 березня, росіяни збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі.
Про це повідомляє керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.
"Ми ретельно відстежуємо їх активність на всіх напрямках. В паралелі з підняттям авіації, ворог нарощував і присутність в Чорному морі. Попри потужний шторм, сьогодні до вечора (росіяни - ред.) накопичили вже 17 кораблів в Чорному морі", - заявила Гуменюк.
За її словами, серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний. Це говорить про те, що цілком ймовірно, що зараз росіяни тримають до 28 калібрів в Чорному морі.
"Така тактика коли спочатку працює авіація, а потім доєднується носій ракет з Чорного моря, може свідчити знов таки про підготовку масованого ракетного удару", - підкреслила керівник Сил оборони півдня.
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