Українські військові потребують постачання наступального та оборонного озброєння від міжнародних партнерів. Про це повідомляє Military Media Center.

Зазначається, що через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення тимчасово захоплених росіянами територій, наші бійці потребують постачання оборонного та наступального озброєння від міжнародних союзників.

До найбільш необхідних видів озброєнь відносять:

ракети до РСЗВ HIMARS;

ракети до РСЗВ MARS;

155 мм снаряди;

120 мм міни;

ракети до систем ППО;

ракети до систем протитанкових ракетних комплексів;

авіаційні засоби ураження;

баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),

танкові снаряди 105 та 125 мм.

Комунікаційники зазначають, що західні зразки озброєння завдяки кращим технічним характеристикам демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, які стоять на озброєнні у російської армії. А це, у свою чергу, дозволяє українським бійців витрачати менше боєприпасів та досягати успіху поставлених задач з меншим ризиком для життя.