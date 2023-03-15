У Міноборони назвали нагальні потреби України [ Редагувати ]
Українські військові потребують постачання наступального та оборонного озброєння від міжнародних партнерів. Про це повідомляє Military Media Center.
Зазначається, що через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення тимчасово захоплених росіянами територій, наші бійці потребують постачання оборонного та наступального озброєння від міжнародних союзників.
До найбільш необхідних видів озброєнь відносять:
- ракети до РСЗВ HIMARS;
- ракети до РСЗВ MARS;
- 155 мм снаряди;
- 120 мм міни;
- ракети до систем ППО;
- ракети до систем протитанкових ракетних комплексів;
- авіаційні засоби ураження;
- баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),
- танкові снаряди 105 та 125 мм.
Комунікаційники зазначають, що західні зразки озброєння завдяки кращим технічним характеристикам демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, які стоять на озброєнні у російської армії. А це, у свою чергу, дозволяє українським бійців витрачати менше боєприпасів та досягати успіху поставлених задач з меншим ризиком для життя.
по темі
Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі "Рамштайн"
Окупанти зазнають численних втрат серед своїх військових у боях на Бахмутському напрямку
Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат у війні проти України. Це спричиняє все більшу ізоляцію російської еліти від населення
Окупанти незаконно вивезли на територію росії 2161 українську дитину-сироту
СБУ викрила колаборанта, який під час окупації Куп’янська Харківської області організував трансляцію російських телеканалів