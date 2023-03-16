Ігнат назвав ймовірні цілі масованих атак рф [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що росія, попри те, що зима закінчилася, може і надалі обстрілювати Україну. Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.
Цілями ворога можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об'єкти.
Він зазначив, що для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані "центри прийняття рішень", тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.
Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки.
Речник додав, що ворог також атакує об'єкти критичної інфраструктури, аби завдати шкоди мирному населенню.
Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор.
по темі
У четвер, 16 березня, в Україні річниця трагедії у Маріуполі
F-16 - це найпоширеніший у світі літак свого класу з тих, що відповідають потребам України
У четвер, 16 березня - річниця трагедії у Маріуполі, річниця авіаудару по драмтеатру
Внаслідок цих дій рф кількість жертв серед цивільного населення зростає з кожним днем
У четвер, 16 березня президент України Володимир Зеленський зробив заяву у зв'язку з річницею авіаудару рф по драмтеатру у Маріуполі