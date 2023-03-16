Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що росія, попри те, що зима закінчилася, може і надалі обстрілювати Україну. Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.

Цілями ворога можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об'єкти.

Він зазначив, що для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані "центри прийняття рішень", тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.

Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки.

Речник додав, що ворог також атакує об'єкти критичної інфраструктури, аби завдати шкоди мирному населенню.