Вони мріють бути "визволителями", а самі - потопають у нечистотах. У росії, в різних її куточках, дедалі частіше трапляються надзвичайні ситуації, яких можна було б уникнути. Та вирішувати проблеми в себе під носом росіяни не збираються. Бо набагато легше - недолуго висміювати Захід і Україну.

Про каналізаційні потопи та інші негаразди федерації - дивіться в сюжеті Владислава Політа.

Вони мріяли "заморозити" Європу та найголовніше - залишити Україну без світла. Здогадатися неважко - мова про рф. Громадяни якої навіть намагалися запустити псевдо-флешмоб на тему блекауту в Україні. Щоправда, українці - відповіли швидко та влучно.

То за ваш упокій, москальня. Москаляки, лише після вас. Ви знаєте, яке світло нам потрібне.

Натомість Європа - не лише не "замерзла", а й скоротила споживання російського газу настільки, що рф - тепер змушена просто спалювати "блакитне паливо" на своїх родовищах.

І поки росіяни зловтішаються терористичними діями своїх солдатів в Україні, то зовсім не помічають, що ж коїться в них під носом. А там…

Падають купола! Регулярно палають і телеканали, і офісні будівлі, і склади! І навіть вирубуються ліси в самій москві! Для чого? Для систем ПВО!

Незрозуміло, чи усвідомлюють жителі рф, що такі події довкола них, які, до слова, виникають дедалі частіше насправді є дзвіночком, що в їхнього режиму аж ніяк не райдужно, і не все під контролем. Про це говорять навіть, здавалося б, "найвідданіші" режиму пропагандисти.

И после того, что мы видили в Харькове и Херсоне, конечно, мы себя чувствуем тревожно. И у многих наших граждан есть, такое, знаешь, беспокойство.

Та нерідко росіян покоять нечистоти… Прориви каналізацій фіксують регулярно та в різних куточках країни. Відходи не лише підтоплюють деякі вулиці, а просто-таки заливають цілі села. Саме таке сталося у Воронезькійобласті. Тамтешньому жителю така ситуація до душі не припала.

Та схоже - до такого росіяни вже звикли. Або їм навіть подобається. Бо як інакше пояснити торішній концерт на дев'яте травня в селі Гідролізне Архангельської області. Його влаштували саме там, де на той момент зовсім нещодавно прорвало каналізацію. Попри це, місце проведення заходу не змінили та, як і планувалося, запросили тамтешніх ветеранів. Аби під супровід оркестру та не найкращих ароматів - їх привітати.

Що не день - у росії трапляються нові інциденти. І так само щодня - лунають нові й нові "фахові" у лапках теорії та припущення. Щось на кшталт такого.

Человеческая цивилизация существует только потому, что существует Святая Русь. Только потому что существует наша страна.

Та замість подібних роздумів - росіянам варто були б краще вчити історію та сконцентруватися на вирішенні власних проблем.