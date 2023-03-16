АЕС в Україні переводять на американське паливо замість російського. Вже зараз так працюють сім енергоблоків. А з наступного року - будуть всі 15. Тож українська атомна енергетика остаточно позбавиться залежності від країни-агресорки.

Наші кореспонденти побували на виробничій лінії, де виготовляють елементи власного ядерного палива. Які перспективи це відкриває для України? Далі.

Це одне із виробництв "Енергоатому". Нова, інтелектуальна виробнича лінія - у прямому сенсі стратегічного напряму. Україна починає виготовляти елементи власного ядерного палива.

Сергій, оператор цифрового верстата:

15 минут вся работа занимает, очень умный станок, умеет все.

Наразі тут роблять хвостовики теплових збірок. Умовно - це такі контейнери із паливом, що знаходяться в самому реакторі. Їх виготовляють по американській технології, дуже точними і надійними. І Україна - наразі єдина держава, яка в реакторах радянської конструкції використовує американську технологію. А це фактично руйнує монополію росіян на атомному паливному ринку.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Питання застосування санкцій до "росатома" пов'язана саме з виробництвом палива. Адже дуже багато країн Європи залежні від постачання саме російського палива. Україна - одна з перших диверсифікувала постачання, і це дало можливість відмовитися від російського палива. Цей завод і завод в Швеції наше спільне завдання якнайшвидше виробити типи палива, потім кількість - і повністю витіснити росію з ринку ядерного палива в Європі. Це серйозний виклик - але це ми зробимо.

Наразі тут запустили виробництво нижньої частини теплової збірки для середніх реакторів радянської та російської конструкції.

Петро Котін, президент ДП "НАЕК "Енергоатом":

Сама ця лінія - дуже високого рівня станковий парк, і також фахівців високого рівня, що працюють тут. Саме вони будуть виробляти паливо за технологією Вестінгауз. Якщо ви звернули увагу, вже є головки і хвостовики для палива Вестінгауз. Збірка буде проходити тут, і нам потрібно десь 3 роки, щоб повністю поставити технологію тут.

Крім забезпечення власних потреб, Україна має амбітні плани - продавати ядерне паливо іншим европейським країнам із радянськими та російськими реакторами. Бити росіян на тому полі, що вони вважали цілковито своїм.

ДП "НАЕК "Енергоатом":

Оце ніхто не робить, окрім росії. І оце будемо виробляти ми. Будемо постачати Вестингаузу і будемо закривати наші потреби.

На повну потужність виробництво запрацює у дві тисячі двадцять шостому році.