В Одесі запрацював Центр психологічної допомоги військовим. Для відновлення емоційного стану моряків та членів їхніх родин використовуються новітні та, на перший погляд, незвичні методики.

Георгій - матрос Військово-Морських Сил. Йому двадцять один рік, і під ворожі обстріли він потрапив у перший же день повномасштабного вторгнення в Очакові. А влітку - у порту Одеси - Георгій опинився в центрі ракетної атаки. Відтоді - контузія, проблеми зі слухом та відчуття тривоги.

Георгій Згонник, матрос Військово-Морських Сил ЗСУ:

Ракета впала за двадцять п'ять метрів за спиною, впала в воду. Я не знаю, наскільки це швидко було - але я встиг прилягти і мене не зачепило: тільки хіба покупався гарно в теплій воді морській і попив смачно.

У Центрі психологічної підтримки Благодійного фонду ВМС Георгію запропонували арттерапію. Це коли свої переживання людина, так би мовити, виплескує за допомогою творчості.

Вперше, коли я сюди прийшов, я, чесно, не сприймав все це достатньо серйозно. Потім десь на урок другий, третій, четвертий - я зрозумів, що це може мені допомогти якоюсь мірою подолати свої страхи. Такі роботи, зазвичай, потребують не те що якоїсь майстерності, а більше уваги, зосередженості та терпіння.

І це спрацювало! Матрос каже: став більш спокійним, повернувся гарний настрій та головне: позбувся нічних жахів.

Георгій Згонник, матрос Військово-Морських Сил ЗСУ:

Полегшення від того, що я можу тепер вночі спати більш спокійно. Тому що зі сном в мене не виходило: спав я дуже погано, прокидався від поганих снів, дуже поганих снів.

В Командуванні ВМС кажуть - мета проєкту - об'єднати зусилля військових та цивільних психологів. Щоб вони обмінювалися досвідом, а результатом була допомога морякам та їхнім рідним.

Андрій Урсол, начальник Управління морально-психологічного забезпечення Командування Військово-Морських Сил ЗСУ:

Ми намагаємося досягти такої синергії, коли в якійсь ситуації краще допомагає військовий психолог, а в якійсь ситуації краще допомагає цивільний психолог, тому що проблемні питання у військовослужбовців бувають не тільки пов'язані з військовою службою, а й, наприклад, з родинними стосунками.

Більшість відвідувачів центру - військові, які пережили полон, поранення, загибель близьких. Психотерапевти навчають їх справлятися з емоціями, пояснюють, як працює мозок під час стресу - а головне: просто вислуховують.

Євген Заславський, психотерапевт Центру психологічної підтримки:

Ну, представьте себе хорошего человека, который хороший солдат, хороший руководитель подразделения и которому нужно где-то порыдать о том, что он убивал людей. Он выполнял свою работу, в армии это работа, а у человека душа на разрыв идёт просто потому что ему трудно просто простить себе то, что он должен был сделать.

Водночас вилікувати душевні рани допомагають сучасні методики: нейрографіка, маскова терапія, метафоричні асоціативні карти та мандала-терапія та інші. У центрі кажуть: відвідувачів серед військових - чим далі, тим більше: адже працює сарафане радіо.

Алла Бочевар, виконавчий директор Благодійного фонду ВМС України:

Людина, яка виходить з нашого центру - вона вже отримує певний досвід позитивний, відчуває полегшення і, звісно, хоче повертатися ще. І я дуже рада, що є, скажемо, такий позитивний фідбек від наших військовослужбовців, коли вони вже самі радять своїм побратимам: звертайся: тут краще, тут допомагають, тут нас чекають.

Саме тому у найближчих планах Благодійного фонду ВМС - збільшити штат психотерапевтів та відкрити подібні центри психологічної підтримки в Миколаєві та Херсоні.