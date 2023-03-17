Українські військові з "Перуна" збили російський штурмовик Су-25 (відео) [ Редагувати ]
Підрозділи ППО 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" збили російський штурмовик Су-25 над населеним пунктом Берестове Донецької області з ПЗРК "Перун".
Про це повідомляє в Facebook 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс".
"Російський літак Су-25 був збитий підрозділом ППО 10-ї ОГШБр "Едельвейс" над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км", - йдеться в повідомленні.
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