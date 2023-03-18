Зернову угоду продовжили ще на 120 днів - Кубраков [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Україна досягла домовленостей з Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів.
Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.
"Вдячний Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також усім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документа (зернової угоди - ред.) ще на 4 місяці", - заявив міністр.
За його словами, таке продовження означає, що Україна буде і надалі експортувати агропродукцію через три морські порти.
Кубраков зазначив, що з 1 серпня 2022 року вже 25 мільйонів тонн агропродукції було відправлено на потреби світу.
"Водночас головним викликом є прискорення інспекційних перевірок у Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу з приєднання до зернової ініціативи портів Миколаївської області та розширення номенклатури вантажів", - додав чиновник.
При цьому продовження зернової угоди підтвердив і Ердоган.
"Я хотів би поділитися зі світовою громадськістю новинами про Чорноморський коридор. З сьогоднішнього дня закінчувалася дія угоди про зерновий коридор. У результаті переговорів з обома сторонами (Україною та росією - ред.) ми продовжили терміни. Стабільність документа життєво важлива", - зазначив президент Туреччини.
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Сьогодні спливає термін дії "зернової угоди" і розпочинається новий період пролонгації. Утім, на скільки? 60 чи 120 днів? Залишається питанням. Оскільки у документі, скріпленому підписами представників України, росії, Туреччини та ООН чітко прописано - на чотири місяці.