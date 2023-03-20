Скидається на те, що Фінляндії доведеться вступати в НАТО без Швеції.

За крок до НАТО. Після довгих вагань Туреччина готова дозволити Фінляндії стати членом Альянсу. Але без Швеції, яка теж хоче до блоку. Чому Анкара вирішила розглядати фінську та шведську заявки окремо? Коли вони зможуть вступити до НАТО? І як Альянс планує посилити свій східний фланг? Тетяна Логунова розкаже.

Вже майже у НАТО. Туреччина нарешті готова дати згоду на вступ Фінляндії до Північно-Атлантичного Альянсу. Таку заяву зробив турецький лідер Реджеп Ердоган після переговорів із своїм фінським колегою.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Ми бачимо, що Фінляндія зробила щирі та конкретні кроки для виконання своїх зобов'язань у рамках тристороннього меморандуму. Тому ми вирішили ініціювати ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО в парламенті.

Президент Фінляндії подякував і принагідно замовив слово про Швецію. Про намір відмовитися від нейтралітету і стати членами Альянсу ці дві країни заявили одночасно - після повномасштабного нападу росії на Україну. І разом - у травні торік - подали заявки на вступ до блоку.

Саулі Нііністьо, президент Фінляндії:

У нас є сусідка, Швеція. Шведи не тільки чудові люди і у нас прекрасні стосунки, але я відчуваю, що без Швеції членство Фінляндії в НАТО не буде повним. Тому я би хотів, щоб на саміті у Вільнюсі зустрівся Альянс, в якому буде 32 країни.

Ердогана, утім, ці слова не розчулили. Анкара і далі вимагає від Швеції видачі понад 120-и людей, яких Туреччина вважає терористами.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Швеція відкрила свої двері терористам. На вулицях Стокгольма постійно відбуваються демонстрації рухів, пов'язаних з Робітничою партією Курдистану. Ми повідомляли шведському прем'єр-міністру про наші занепокоєння. Ми надали список із близько 120 терористів і попросили їх видати. Пан прем'єр-міністр -хороша людина. Але він не віддав нам їх, не зміг.

Скидається на те, що Фінляндії доведеться вступати в НАТО без Швеції. Відповідний законопроект вже внесений до турецького парламенту. Очікується, що Великі національні збори затвердять його до середини квітня. Адже потім парламент припинить свою роботу, Туреччина готуватиметься до виборів, призначених на травень.

Так само окремо ратифікувати протоколи про вступ Фінляндії та Швеції буде і Угорщина. Вона теж поки не дала згоду на розширення Альянсу. Фінську заявку угорський парламент розгляне 27-го березня. Щодо шведської - поки ніякої конкретики.

ЗМІ, тим часом, повідомляють про амбітні плани Альянсу. Блок начебто готується значно посилити свій східний кордон. На цьому фланзі планується розгорнути озброєння та до 300-т тисяч військових, які, у разі потреби, зможуть швидко прийти на допомогу тому чи іншому члену НАТО. Щоб цей план спрацював, усі країни блоку повинні будуть виділити техніку та озброєння.