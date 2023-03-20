У понеділок, 20 березня, у Києві фіксується високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній на правому. Про це повідомляє КМДА.

Мешканцям столиці дали важливі поради.

Зазначено, що ймовірною причиною погіршення якості повітря є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До нормалізації ситуації киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та прогулянок на відкритому повітрі.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку "Київ Цифровий".