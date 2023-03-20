Може стати другим Бахмутом: у Силах оборони розповіли про дії окупантів біля Авдіївки [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ситуація навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, все більше стає напруженою. Там росіяни постійно намагаються оточити місто.
Про це сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.
"Ворог постійно намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку", - заявив він.
За його словами, в останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.
"За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу", - сказав речник.
Він зауважив, що на зазначеному напрямку штурми росіян однотипні. Там ворог атакує прогнозовано, тому українським бійцям вдається відбивати атаки.
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