Рада призначила ще одного міністра та віцепрем'єра [ Редагувати ]
У вівторок, 21 березня, Верховна Рада призначила віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.
"За" проголосували 311 народних депутатів.
Крім того, Камишіна Олександра призначено міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
"За" - 312 голосів.
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