У вівторок, 21 березня, Верховна Рада призначила віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

"За" проголосували 311 народних депутатів.

Крім того, Камишіна Олександра призначено міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

"За" - 312 голосів.