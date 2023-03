На території Афганістану ввечері 21 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,6, поштовхи від якого відчувалися в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався за 40 км на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 км.

За словами представника служби порятунку провінції Хайбер-Пахтунхва Білала Файзі, щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в містах Хайбер, Свабі, Мардан і Шангла у Пакистані.

Викликані землетрусами зсуви заблокували дороги в північному пакистанському місті Абботабад.

Сильні підземні поштовхи відчувалися у пакистанській столиці Ісламабаді. Після сильних поштовхів люди евакуювалися зі своїх домівок, на стінах яких з’явилися тріщини, а на вулиці тряслися дерева. Очевидці в Лахорі повідомили, що поштовхи також відчувалися там.

Відчули землетрус і жителі індійському Нью-Делі та кашмірському Срінагарі. Один з очевидців розповів, що бачив, як його будинок тремтів.

Землетрус відчувався і на території Узбекистану. У Ташкенті, розташованому за 561 км від епіцентру землетрусу, жителі вибігали на вулиці. Поштовхи відчули і на території Казахстану.

