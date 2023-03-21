В Афганістані стався сильний землетрус (фото, відео) [ Редагувати ]
На території Афганістану ввечері 21 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,6, поштовхи від якого відчувалися в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані.
Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався за 40 км на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 км.
За словами представника служби порятунку провінції Хайбер-Пахтунхва Білала Файзі, щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в містах Хайбер, Свабі, Мардан і Шангла у Пакистані.
Викликані землетрусами зсуви заблокували дороги в північному пакистанському місті Абботабад.
Сильні підземні поштовхи відчувалися у пакистанській столиці Ісламабаді. Після сильних поштовхів люди евакуювалися зі своїх домівок, на стінах яких з’явилися тріщини, а на вулиці тряслися дерева. Очевидці в Лахорі повідомили, що поштовхи також відчувалися там.
Відчули землетрус і жителі індійському Нью-Делі та кашмірському Срінагарі. Один з очевидців розповів, що бачив, як його будинок тремтів.
Землетрус відчувався і на території Узбекистану. У Ташкенті, розташованому за 561 км від епіцентру землетрусу, жителі вибігали на вулиці. Поштовхи відчули і на території Казахстану.
گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں زلزلے سے نقصان ہونے کی اطلاع ہے— Islam By Rizvi (@IBR_OFFICIAL63) March 21, 2023
اللہ رحم فرمائے آمین#earthquake pic.twitter.com/FSY7l4dLbE
Severe tremors of earthquake in Khyber Pakhtunkhwa, scenes can be seen in CCTV footage#earthquake @ndmapk pic.twitter.com/cpK0mQs2c2— Alee Baltee💧 (@Alee_Journalist) March 21, 2023
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