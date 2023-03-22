В Київській області ворожі дрони атакували цивільний об'єкт: багато жертв (фото) [ Редагувати ]
Під час атаки дронами в ніч на середу, 22 березня, було пошкоджено цивільний об'єкт, почалася пожежа. Троє людей загинули, 7 людей отримали поранення.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.
"Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники", - додали в КОВА.
У ДСНС повідомили, що ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
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