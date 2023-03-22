У середу, 22 березня, у Запоріжжі чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога. Трохи згодом вибухи почули і в Херсоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Об 11:38 у Херсоні також повідомили про вибухи.

У декількох районах міста було чути звуки вибухів.

Тим часом у Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

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"росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.