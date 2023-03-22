За добу окупанти вдарили по Україні "Градами", "Смерчами" та дронами: скільки жертв [ Редагувати ]
За минулу добу, 21 березня, окупанти обстріляли 11 областей України. У результаті загинули 14 людей, ще 24 зазнали поранень. Про це повідомляє Military Media Center.
Окупанти атакували територію України за допомогою мінометів, танків, артилерії, РСЗВ "Град" та "Смерч", ЗРК "С-300", а також безпілотників Shahed-136 та "Ланцет", КАР "Х-59" та тактичної авіації.
Загалом було здійснено обстріли 121 населеного пункту, підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури.
За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинуло 14 осіб та 24 було поранено.
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