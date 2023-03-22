У середу, 22 березня, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя щонайменше 25 осіб отримали поранення. Також відомо про одного загиблого. Про це він повідомив в Telegram.

На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.

За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. А саме: