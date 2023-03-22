Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо про жертв та поранених [ Редагувати ]
У середу, 22 березня, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя щонайменше 25 осіб отримали поранення. Також відомо про одного загиблого. Про це він повідомив в Telegram.
На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.
За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. А саме:
- 3 людини - у важкому стані;
- 19 - у середньому;
- 3 - у легкому (з них двоє дітей).
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