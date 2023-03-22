Безпекова ситуація на Донеччині: Зеленський провів нараду [ Редагувати ]
У середу, 22 березня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині.
Заслухав доповідь військового командування про стан оперативної обстановки в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман".
"Окремо обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури. Забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії. Розглянули фінансування закладів охорони здоров’я, які переміщено з тимчасово окупованих територій", - додав він.
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