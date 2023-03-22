Провідні хірурги зі Сполучених Штатів тиждень проводили операції на Закарпатті. Усі - безкоштовно. Головне завдання - передати унікальний досвід нашим українським медикам. У підсумку, шанс на повноцінне життя отримали поранені військові та діти. Як українцям допомагають хірурги з Пенсільванії - бачила Ірина Ковальчук.

Оксана Джексон - дитяча лікарка зі штатів приїхала в Україну не вперше. Вперше приїздила ще у 2013 - ділилася досвідом пластичної дитячої мікрохірургії. Проте цього разу з колегами - рятують важкопоранених. Ось, щойно з операційної. У бійця масштабне ураження передпліччя - пошкоджено м'язи.

Оксана Джексон, дитяча пластична хірургиня (США):

Це дуже складна операція. Суть - взяти м'яз з усіма судинами та артеріями й пересадити на передпліччя, аби відновити функцію згинання. А ще з'єднати м'язи, вени й артерії з тими, що функціонують у передпліччі. За нестачі тканин взяли ще частину зі стегна. У пацієнта все буде гаразд!

Американка Оксана має українське коріння.

Оксана Джексон, дитяча пластична хірургиня (США):

Я - американський українець. Я знаю не багато, але розумію багато. Моя мама і тато народилися в Україні, недалеко від Харкова і Полтави, мама і тато. Моє серце тут з Україною!

Тому і приїхала, не вагаючись, аби допомогти. І не сама, а з командою фахівців - хірургами Стефаном Ковачем та Ендрю Баудером.

Оксана Джексон, дитяча пластична хірургиня (США):

Ми приїхали, адже співчуваємо українцям, які постраждали через війну, отримали поранення. Також розуміємо, що в Україні бракує досвіду саме у цій специфічній галузі - реконструктивній мікрохірургії. А ще ми не просто допомагаємо, а й навчаємо українських лікарів усього, що знаємо!

Найскладніший випадок - відновлення обличчя пораненого військового після балістичної травми. Майже 12 годин лікарі чаклували в операційній.

Мейсі Савченко-Фулартон, координаторка співпраці (США):

Реконструювали нижню щелепу, використовуючи малогомілкову кістку з ноги, просто змінюючи її анатомічну форму. Фактично створили нову щелепу, аби відновити функціонування рота.

Унікальним досвідом ділилися американські медики із закарпатськими - тиждень. За цей час семеро пацієнтів отримали шанс на повноцінне життя. А лікарі набралися досвіду!

Мейсі Савченко-Фулартон, координаторка співпраці (США):

Українські лікарі - дуже талановиті та освічені, але потребують деякої підтримки, консультування та обміну досвідом саме з оперування після воєнних травм. Адже потрібно багато важких операційних втручань. Цими кейсами радо ділимося! І стоїмо пліч-о-пліч з українськими медиками, аби рятувати військових!

Допомагають медики зі США з початку повномасштабного вторгнення. Спеціалісти Пенсільванського університету проводили онлайн лекції та консультували лікарів з Києва, Вінниці, Львова, Мукачева та Ужгорода. Далі - навчальний курс у Німеччині. А зараз - практичний тренінг.

Кірстен Клейкон, менеджерка і координаторка співпраці (США):

Проробили величезну роботу, аби налагодити ефективну співпрацю. Найскладніше було забезпечити логістику, аби безпечно переправляти пацієнтів. А ще знайти людей - експертів саме у конкретному випадку. На цьому фокусуємося.

В обласній адміністрації кажуть, така співпраця - надзвичайно важлива.

Мирослав Білецький, перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації:

Тому що кількість операцій, які відбуваються у нас в області - а це понад сто операцій у день - дає можливість не тільки вдало їх провести, а й перейняти досвід, якого зараз нам не вистачає.

Водночас американські медики кажуть: їхні серця полонила природа нашої країни - гори, краєвиди. А ще - українські страви.

Гриби, голубці, вареники, капуста.

І запевняють - допомагатимуть українським медикам і надалі.