Провідні хірурги із США - на Закарпатті: які операції і для кого робили медики [ Редагувати ]
Провідні хірурги зі Сполучених Штатів тиждень проводили операції на Закарпатті. Усі - безкоштовно. Головне завдання - передати унікальний досвід нашим українським медикам. У підсумку, шанс на повноцінне життя отримали поранені військові та діти. Як українцям допомагають хірурги з Пенсільванії - бачила Ірина Ковальчук.
Оксана Джексон - дитяча лікарка зі штатів приїхала в Україну не вперше. Вперше приїздила ще у 2013 - ділилася досвідом пластичної дитячої мікрохірургії. Проте цього разу з колегами - рятують важкопоранених. Ось, щойно з операційної. У бійця масштабне ураження передпліччя - пошкоджено м'язи.
Оксана Джексон, дитяча пластична хірургиня (США):
Це дуже складна операція. Суть - взяти м'яз з усіма судинами та артеріями й пересадити на передпліччя, аби відновити функцію згинання. А ще з'єднати м'язи, вени й артерії з тими, що функціонують у передпліччі. За нестачі тканин взяли ще частину зі стегна. У пацієнта все буде гаразд!
Американка Оксана має українське коріння.
Оксана Джексон, дитяча пластична хірургиня (США):
Я - американський українець. Я знаю не багато, але розумію багато. Моя мама і тато народилися в Україні, недалеко від Харкова і Полтави, мама і тато. Моє серце тут з Україною!
Тому і приїхала, не вагаючись, аби допомогти. І не сама, а з командою фахівців - хірургами Стефаном Ковачем та Ендрю Баудером.
Оксана Джексон, дитяча пластична хірургиня (США):
Ми приїхали, адже співчуваємо українцям, які постраждали через війну, отримали поранення. Також розуміємо, що в Україні бракує досвіду саме у цій специфічній галузі - реконструктивній мікрохірургії. А ще ми не просто допомагаємо, а й навчаємо українських лікарів усього, що знаємо!
Найскладніший випадок - відновлення обличчя пораненого військового після балістичної травми. Майже 12 годин лікарі чаклували в операційній.
Мейсі Савченко-Фулартон, координаторка співпраці (США):
Реконструювали нижню щелепу, використовуючи малогомілкову кістку з ноги, просто змінюючи її анатомічну форму. Фактично створили нову щелепу, аби відновити функціонування рота.
Унікальним досвідом ділилися американські медики із закарпатськими - тиждень. За цей час семеро пацієнтів отримали шанс на повноцінне життя. А лікарі набралися досвіду!
Мейсі Савченко-Фулартон, координаторка співпраці (США):
Українські лікарі - дуже талановиті та освічені, але потребують деякої підтримки, консультування та обміну досвідом саме з оперування після воєнних травм. Адже потрібно багато важких операційних втручань. Цими кейсами радо ділимося! І стоїмо пліч-о-пліч з українськими медиками, аби рятувати військових!
Допомагають медики зі США з початку повномасштабного вторгнення. Спеціалісти Пенсільванського університету проводили онлайн лекції та консультували лікарів з Києва, Вінниці, Львова, Мукачева та Ужгорода. Далі - навчальний курс у Німеччині. А зараз - практичний тренінг.
Кірстен Клейкон, менеджерка і координаторка співпраці (США):
Проробили величезну роботу, аби налагодити ефективну співпрацю. Найскладніше було забезпечити логістику, аби безпечно переправляти пацієнтів. А ще знайти людей - експертів саме у конкретному випадку. На цьому фокусуємося.
В обласній адміністрації кажуть, така співпраця - надзвичайно важлива.
Мирослав Білецький, перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації:
Тому що кількість операцій, які відбуваються у нас в області - а це понад сто операцій у день - дає можливість не тільки вдало їх провести, а й перейняти досвід, якого зараз нам не вистачає.
Водночас американські медики кажуть: їхні серця полонила природа нашої країни - гори, краєвиди. А ще - українські страви.
Гриби, голубці, вареники, капуста.
І запевняють - допомагатимуть українським медикам і надалі.
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