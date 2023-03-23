У четвер вночі, 23 березня, окупанти обстріляли центр Херсона. Ворог влучив по одній з лікарень міста. Про це повідомляється у Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Голова ОВА також зазначив, що через ворожу атаку постраждало житло мирних мешканців. Окрім того, вщент згорів припаркований поруч автомобіль.