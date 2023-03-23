Зеленський провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині: про що говорили [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо ситуації на Херсонщині.
Актуальна безпекова ситуація, відбудова пошкодженої інфраструктури області, розмінування деокупованих територій, відновлення електромереж – тримаємо всі ці важливі питання під контролем.
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