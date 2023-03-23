У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам, які беруть участь в обороні Херсонської області від ворога.

Для мене честь привітати бійців, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає – вони у серці, у пам’яті та в історії.