Обороняють Херсонську область від ворога: Зеленський вручив державні нагороди воїнам [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам, які беруть участь в обороні Херсонської області від ворога.
Для мене честь привітати бійців, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає – вони у серці, у пам’яті та в історії.
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