"Пункт незламності" для тих, хто любить спорт. У столиці відкрили особливий простір, який стане місцем, де можна зарядити ґаджет, зігрітися та подивитися футбольний матч. Більше - у матеріалі.

Простір для дорослих і дітей. А ще місце зустрічі футбольних уболівальників! Такий "Пункт незламності" зі спортивною атмосферою відкрили сьогодні біля стадіону імені Лобановського у Києві. Це ініціатива футбольного клубу "Динамо" (Київ( і кількох благодійних організацій.

Андрій Шахов, прес-аташе ФК "Динамо" (Київ):

У часи, коли неможливо спрогнозувати навіть завтрашній день, такі "Пункти незламності", який ми відкриваємо, на жаль, є невід'ємною частиною нашого життя і, знову ж підкреслюю, на жаль, вони можуть стати у нагоді. Разом з нашими офіційними партнерами "STELP" та "Фундацією Друзів України", сьогодні ми відкриваємо брендовий "Пункт незламності" ФК "Динамо", у якому вам будуть завжди раді, якщо ви навіть не є вболівальниками київського "Динамо".

Конструкцію пункту - у формі напівсфери - розробили фахівці, які спеціалізуються, зокрема, на створенні модульних містечок та бомбосховищ.

Станіслав Луцкович, засновник фонду "Фундація друзів України":

Перше, що ми зробили - це поселення для ВПО на Львівщині, в якому зараз проживає більше 150 людей, що втратили свій дім. Другими модульними конструкціями стали модульні бомбосховища, що ми розміщуємо в дитячих садках, школах та біля обʼєктів критичної інфраструктури. І третя модульна конструкція - це якраз "Пункт незламності", які ми також будемо облаштовувати по всій Україні, де це потрібно.

Цей пункт - цілком автономний. Тут встановлено дизель-генератор, а тому приймати відвідувачів зможуть навіть коли довго нема світла. Ще тут є дизельна пушка - для обігріву.

Станіслав Луцкович, засновник фонду "Фундація друзів України":

По-перше, цей пункт, як і всі інші "Пункти незламності" - це місце, де люди зможуть зарядити свої телефони, тут є високошвидкісний інтернет. Тут місце відпочинку, також тут запашна кава та чай. Він буде працювати так само, як у нас комендантська година, з самого початку до закінчення - кожен день.

За планами організаторів, "Пункт незламності" слугуватиме ще й центром єднання фанатів спорту. Уболівальники зможуть переглядати тут матчі. Юні футболісти, які вже відвідали простір, - у захваті!

- Хлопці, ну як вам "Пункт незламності?"- Дуже гарно, дуже добре. - Будете сюди ходити? - Так.

Вже незабаром тут влаштовуватимуть майстер-класи для дітей, зустрічі з гравцями і тренерами футбольного клубу "Динамо", а також проводитимуть благодійні акції на підтримку воїнів, які виборюють нашу свободу на передовій.