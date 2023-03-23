У Києві відкрили особливий "Пункт незламності", де можна зарядити ґаджет, зігрітися та подивитися футбольний матч [ Редагувати ]
"Пункт незламності" для тих, хто любить спорт. У столиці відкрили особливий простір, який стане місцем, де можна зарядити ґаджет, зігрітися та подивитися футбольний матч. Більше - у матеріалі.
Простір для дорослих і дітей. А ще місце зустрічі футбольних уболівальників! Такий "Пункт незламності" зі спортивною атмосферою відкрили сьогодні біля стадіону імені Лобановського у Києві. Це ініціатива футбольного клубу "Динамо" (Київ( і кількох благодійних організацій.
Андрій Шахов, прес-аташе ФК "Динамо" (Київ):
У часи, коли неможливо спрогнозувати навіть завтрашній день, такі "Пункти незламності", який ми відкриваємо, на жаль, є невід'ємною частиною нашого життя і, знову ж підкреслюю, на жаль, вони можуть стати у нагоді. Разом з нашими офіційними партнерами "STELP" та "Фундацією Друзів України", сьогодні ми відкриваємо брендовий "Пункт незламності" ФК "Динамо", у якому вам будуть завжди раді, якщо ви навіть не є вболівальниками київського "Динамо".
Конструкцію пункту - у формі напівсфери - розробили фахівці, які спеціалізуються, зокрема, на створенні модульних містечок та бомбосховищ.
Станіслав Луцкович, засновник фонду "Фундація друзів України":
Перше, що ми зробили - це поселення для ВПО на Львівщині, в якому зараз проживає більше 150 людей, що втратили свій дім. Другими модульними конструкціями стали модульні бомбосховища, що ми розміщуємо в дитячих садках, школах та біля обʼєктів критичної інфраструктури. І третя модульна конструкція - це якраз "Пункт незламності", які ми також будемо облаштовувати по всій Україні, де це потрібно.
Цей пункт - цілком автономний. Тут встановлено дизель-генератор, а тому приймати відвідувачів зможуть навіть коли довго нема світла. Ще тут є дизельна пушка - для обігріву.
Станіслав Луцкович, засновник фонду "Фундація друзів України":
По-перше, цей пункт, як і всі інші "Пункти незламності" - це місце, де люди зможуть зарядити свої телефони, тут є високошвидкісний інтернет. Тут місце відпочинку, також тут запашна кава та чай. Він буде працювати так само, як у нас комендантська година, з самого початку до закінчення - кожен день.
За планами організаторів, "Пункт незламності" слугуватиме ще й центром єднання фанатів спорту. Уболівальники зможуть переглядати тут матчі. Юні футболісти, які вже відвідали простір, - у захваті!
- Хлопці, ну як вам "Пункт незламності?"- Дуже гарно, дуже добре. - Будете сюди ходити? - Так.
Вже незабаром тут влаштовуватимуть майстер-класи для дітей, зустрічі з гравцями і тренерами футбольного клубу "Динамо", а також проводитимуть благодійні акції на підтримку воїнів, які виборюють нашу свободу на передовій.
по темі
Це має допомогти подолати стрес та відволікти від туги жінок, чиї рідні загинули, зникли безвісти або ж у полоні. На тренуванні побувала Вікторія Балицька.
UEFA провело жеребкування чвертьфіналів Ліги чемпіонів. Перші матчі чвертьфіналу відбудуться 11 і 12 квітня, на 18 і 19 квітня призначені ігри у відповідь. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі
Проти всіх охочих зіграв багаторазовий чемпіон України Олександр Коваль. Усі зібрані гроші організатори відправлять на допомогу українській армії.
На посаду президента Міжнародної федерації футболу (FIFA) переобрано Джанні Інфантіно. Вибори відбулися у четвер на конгресі FIFA у столиці Руанди Кігалі. Пан Інфантіно був обраний без голосування на основі регламенту організації, оскільки був єдиним кандидатом на виборах. Посаду президента FIFA він обійматиме до 2027 року
Ганебне рішення дозволить росіянам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор, що заплановані на наступний рік у Парижі. Це ще одна спортивно-дипломатична лінія фронту.