Благовіщення Пресвятої Богородиці - свято належить до дванадцяти головних церковних свят і вважається третім за важливістю після Великодня та Різдва.

За григоріанським та новоліанським календарем Західна та більшість Східних церков святкують Благовіщення 25 березня - у 2023 році ця дата випадає на суботу.

Свято Благовіщення присвячене благій звістці про народження Сина Божого і Спасителя людства. Саме цього дня Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про своє непорочне зачаття і про те, що вона народить Ісуса Христа.

Традиції Благовіщення

Традиційно на Благовіщення віруючі відвідують святкову службу, на яку священнослужителі завжди одягаются у блакитних тонах. Також у цей день заведено читати молитви Богородиці. Вважається, що цього дня відкриваються небеса і Господь чує прохання кожного, хто молиться.

За старих часів на Благовіщення розпалювали багаття, в яке кидали всі свої старі речі. Таким чином вважалося, що вогонь забере всі нещастя та хвороби.

Цього дня вся родина збирається за столом. Хоча свято і припадає на період Великого посту, церковний устав дозволяє на Благовіщення вживати страви з риби та морепродуктів. Допускається навіть олія і трохи вина.

Ще одна традиція на Благовіщення Пресвятої Богородиці – випускати голубів. Наші пращури вірили, що цього дня птахи долетять до ангелів-хранителів і розкажуть про все, що сталося за рік.

Що не можна робити на Благовіщення