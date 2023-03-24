Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня: традиції та заборони [ Редагувати ]
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Благовіщення Пресвятої Богородиці - свято належить до дванадцяти головних церковних свят і вважається третім за важливістю після Великодня та Різдва.
За григоріанським та новоліанським календарем Західна та більшість Східних церков святкують Благовіщення 25 березня - у 2023 році ця дата випадає на суботу.
Свято Благовіщення присвячене благій звістці про народження Сина Божого і Спасителя людства. Саме цього дня Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про своє непорочне зачаття і про те, що вона народить Ісуса Христа.
Традиції Благовіщення
Традиційно на Благовіщення віруючі відвідують святкову службу, на яку священнослужителі завжди одягаются у блакитних тонах. Також у цей день заведено читати молитви Богородиці. Вважається, що цього дня відкриваються небеса і Господь чує прохання кожного, хто молиться.
За старих часів на Благовіщення розпалювали багаття, в яке кидали всі свої старі речі. Таким чином вважалося, що вогонь забере всі нещастя та хвороби.
Цього дня вся родина збирається за столом. Хоча свято і припадає на період Великого посту, церковний устав дозволяє на Благовіщення вживати страви з риби та морепродуктів. Допускається навіть олія і трохи вина.
Ще одна традиція на Благовіщення Пресвятої Богородиці – випускати голубів. Наші пращури вірили, що цього дня птахи долетять до ангелів-хранителів і розкажуть про все, що сталося за рік.
Що не можна робити на Благовіщення
- У цей день не можна шити, в'язати та вишивати. Вважається, що нитка в руках може заплутати долю.
- Під забороною також важка фізична праця та будь-яка домашня робота. Усі справи по дому варто запланувати напередодні свята.
- Цей день несприятливий для позичання грошей. Здавна вірили, що якщо на Благовіщення дати гроші в борг, то можна позбутися спокою та благополуччя.
- Як у будь-яке інше церковне свято не можна злословити, конфліктувати та лаятися. Всі ваші помисли в цей день мають бути чистими та добрими.
- Також цей день не сприятливий для подорожей.
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