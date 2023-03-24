Бруд, кров та смерть. А ще - надія і сотні врятованих життів. Парамедики 67-ї бригади показали як займаються евакуацією поранених із поля бою.

Луганщина, передова під окупованою Кремінною. Військові парамедики шісдесят сьомої бригади евакуюють поранених.

Все буде добре, ми тебе зараз вивеземо.

На цих кадрах працює бойовий медик "Химера" та її екіпаж. В прямому сенсі - вони виривають побратимів з рук смерті.

Позивний "Химера", військовий медик:

Найбільша цінність в житті людей - це саме людське життя. Хто врятував одне життя - врятував цілий всесвіт. З той сторони гине всяка шваль, і погань. А з нашої сторони - гинуть найкращі люди. Торму за кожне життя хочеться боротися до останнього.

Фронтова евакуація - дія багатоетапна і важка навіть без обстрілів. Але без обстрілів не буває. А легка броня евакуаційного броньовика - "маталиги" по-військовому - від ворожої артилерії не захистить.

Позивний "Химера", військовий медик:

З позицій хлопці несуть три кілометри на ношах. Далі з тієї точки на БРМці до нас, і ми вже пересаджуємо в маталигу. Маталига підїджає ближче до асфальту, а від асфальту - на реанімобілі його везуть в стабілізаційний пункт. Тобто це багато етапів євакуації. Тому час дуже затягується.

Від всього залежить, від обстрілів, від дороги...на ношах 3 кілометри спробуйте пронести. - Ну скільки це часу займає? - В болоті, в грязі по коліно. Це не може бути 3 хвилини.

На жаль, бувають моменти, коли поранених попри всі можливі зусилля не врятувати.

Окреме жахіття - фронтові дороги зараз. Часто медики, коли є час, допомагають своєю маталигою іншим військовим. Адже один за всіх - це справжне фронтове кредо.