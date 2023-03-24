Із квітня збільшиться перелік препаратів, які відпускатимуть за е-рецептом: для чого вони потрібні [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я розширило перелік препаратів, які відпускатимуть за електронним рецептом. З квітня цей список поповнять сотні інших ліків. Для чого потрібні е-рецепти? Хто їх видаватиме? І як хворі зможуть їх отримати?
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Це я придбала пластинку одного популярного серед українців препарату. Завжди ним рятуюся, коли болить голова. Подібні ліки є майже в кожного в домашній аптечці. Але з першого квітня ось так просто купити їх в аптеці вже буде не можна. Відпускатимуть їх тільки за електронним рецептом.
У списку ще сотні медикаментів, які з квітня продаватимуть лише за електронним рецептом.
Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної й консультативно-діагностичної допомоги:
Це будуть всі препарати, в інструкціях яких написано за рецептом лікаря. Всі сиропи від кашлю будуть рецептурні, всі багатокомпонентні препарати, які, зазвичай, ми протипростудні самостійно купляємо, вони будуть рецептурні.
Е-рецепти на медпрепарати МОЗ почало впроваджувати в Україні ще торік. Поетапно. Спершу на антибіотики, далі - наркотичні лікарські засоби. І ось із квітня стартує четвертий етап, який суттєво розширив список продажу лише за рецептом лікаря...
Тетяна Козій, терапевт:
Противірусні препарати без контрольовано приймаються. Бо вже коли до мене приходить пацієнт і розказує, яку кількість ліків він прийняв, то виникає проблема, як його далі лікувати.
Тетяна Кравчук, терапевт:
Пацієнти дуже часто приймають групи препаратів, які взагалі не можна навіть приймати разом.
За даними соцдосліджень, в Україні майже сімдесят відсотків хворих займаються самолікуванням. Тож головна мета введення е-рецептів, зазначають у МОЗ, це запобігти вживанню ліків за порадами знайомих чи з інтернету.
Тетяна Козій, терапевт:
Ми зможемо здійснювати контроль приймання пацієнтами ліків. Можливо, йому цей препарат не підходить і він його приймає не за схемою.
Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги
Рецепт дійсний 30 днів, препарат виписується суто для цього пацієнта, порахована певна кількість препарату. Він не може собі купити більше препарату і вживати більше
Водночас це посилить і відповідальність самих лікарів. За е-рецептами можна буде перевірити, які препарати призначалися, і чи відповідали вони протоколу лікування.
Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної й консультативно-діагностичної допомоги:
Забрати корупційний компонент, тому що дуже часто наших лікарів звинувачують в тому, що вони виписують препарати певного виробника.
Пацієнт сам обирає виробника препарату, який йому до вподоби або по кишені. Призначення можуть робити навіть без декларації з пацієнтом лікарі будь-яких спеціальностей державних, комунальних або приватних клінік.
Тетяна Козій, лікар-терапевт:
Створюємо епізод на пацієнта, на його захворювання. Це все вноситься в базу даних, препарат, діючу речовину і видруковуємо пацієнту інформаційний лист, на якому є код індивідуальний для відповідно цього рецепту.
Саме за цим кодом людина і має право придбати ліки. Аптеки до квітня повинні підключитися до електронної системи охорони здоров'я "eHеalth".
Ольга Савчук, директорка центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги:
Будь-який лікар в Україні чи він є ФОП, чи він сам по собі має свій власний кабінет. Всі приватні організації теж повинні бути підключені до "eHеalth".
Думки українців щодо медичних нововведень розділилися.
Стефанія, жителька Івано-Франківська:
Лікарства повинні бути за рецептом. Якщо не хочуть йти до спеціаліста, хай народною медициною користуються.
Марія, жителька Івано-Франківська:
Я би казала що і з електронним, що і без електронного. Поки той електронний рецепт добудеш, скільки вичекаєшся до лікаря попасти, мені здається без рецептів то краще.
Медики кажуть: після запровадження е-рецептів у них додасться роботи. Також через наплив людей у перші місяці очікують і перенавантаження системи.
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