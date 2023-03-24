Пацієнт сам обирає виробника препарату, який йому до вподоби або по кишені.

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік препаратів, які відпускатимуть за електронним рецептом. З квітня цей список поповнять сотні інших ліків. Для чого потрібні е-рецепти? Хто їх видаватиме? І як хворі зможуть їх отримати?

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Це я придбала пластинку одного популярного серед українців препарату. Завжди ним рятуюся, коли болить голова. Подібні ліки є майже в кожного в домашній аптечці. Але з першого квітня ось так просто купити їх в аптеці вже буде не можна. Відпускатимуть їх тільки за електронним рецептом.

У списку ще сотні медикаментів, які з квітня продаватимуть лише за електронним рецептом.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної й консультативно-діагностичної допомоги:

Це будуть всі препарати, в інструкціях яких написано за рецептом лікаря. Всі сиропи від кашлю будуть рецептурні, всі багатокомпонентні препарати, які, зазвичай, ми протипростудні самостійно купляємо, вони будуть рецептурні.

Е-рецепти на медпрепарати МОЗ почало впроваджувати в Україні ще торік. Поетапно. Спершу на антибіотики, далі - наркотичні лікарські засоби. І ось із квітня стартує четвертий етап, який суттєво розширив список продажу лише за рецептом лікаря...

Тетяна Козій, терапевт:

Противірусні препарати без контрольовано приймаються. Бо вже коли до мене приходить пацієнт і розказує, яку кількість ліків він прийняв, то виникає проблема, як його далі лікувати.

Тетяна Кравчук, терапевт:

Пацієнти дуже часто приймають групи препаратів, які взагалі не можна навіть приймати разом.

За даними соцдосліджень, в Україні майже сімдесят відсотків хворих займаються самолікуванням. Тож головна мета введення е-рецептів, зазначають у МОЗ, це запобігти вживанню ліків за порадами знайомих чи з інтернету.

Тетяна Козій, терапевт:

Ми зможемо здійснювати контроль приймання пацієнтами ліків. Можливо, йому цей препарат не підходить і він його приймає не за схемою.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги

Рецепт дійсний 30 днів, препарат виписується суто для цього пацієнта, порахована певна кількість препарату. Він не може собі купити більше препарату і вживати більше

Водночас це посилить і відповідальність самих лікарів. За е-рецептами можна буде перевірити, які препарати призначалися, і чи відповідали вони протоколу лікування.

Ольга Савчук, директорка Центру первинної медичної й консультативно-діагностичної допомоги:

Забрати корупційний компонент, тому що дуже часто наших лікарів звинувачують в тому, що вони виписують препарати певного виробника.

Пацієнт сам обирає виробника препарату, який йому до вподоби або по кишені. Призначення можуть робити навіть без декларації з пацієнтом лікарі будь-яких спеціальностей державних, комунальних або приватних клінік.

Тетяна Козій, лікар-терапевт:

Створюємо епізод на пацієнта, на його захворювання. Це все вноситься в базу даних, препарат, діючу речовину і видруковуємо пацієнту інформаційний лист, на якому є код індивідуальний для відповідно цього рецепту.

Саме за цим кодом людина і має право придбати ліки. Аптеки до квітня повинні підключитися до електронної системи охорони здоров'я "eHеalth".

Ольга Савчук, директорка центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги:

Будь-який лікар в Україні чи він є ФОП, чи він сам по собі має свій власний кабінет. Всі приватні організації теж повинні бути підключені до "eHеalth".

Думки українців щодо медичних нововведень розділилися.

Стефанія, жителька Івано-Франківська:

Лікарства повинні бути за рецептом. Якщо не хочуть йти до спеціаліста, хай народною медициною користуються.

Марія, жителька Івано-Франківська:

Я би казала що і з електронним, що і без електронного. Поки той електронний рецепт добудеш, скільки вичекаєшся до лікаря попасти, мені здається без рецептів то краще.

Медики кажуть: після запровадження е-рецептів у них додасться роботи. Також через наплив людей у перші місяці очікують і перенавантаження системи.