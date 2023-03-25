Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин із Сі Цзіньпіном. Але він передав дипломатичними каналами Пекіну, що хоче цього діалогу. Про це він сказав в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Як пише видання, щодо Китаю, який запропонував свій "мирний план" для врегулювання конфлікту, то Зеленський сказав, що не отримував жодних пропозицій, додав, що звернувся до Пекіну з проханням про співпрацю щодо мирного плану з 10 пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Глава держави висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною, зазначивши, що на першому місці має бути "повага суверенітету та територіальної цілісності".