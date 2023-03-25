путін шокував новою заявою про своїх військових [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
25 березня російський диктатор володимир путін визнав, що в росії є проблема зі снарядами, через шо будуть введені ліміти для військових.
путін сказав, що, за російськими даними, у провідних країнах НАТО щомісяця виробляється 14-15 тисяч снарядів. Він зазначив, що українські військові за добу нібито використовують до 5 тисяч снарядів.. Проте російський диктатор сказав, що військові рф використовують "значно більше" снарядів.
"ЗС росії витрачали набагато більше. Я зараз не хочу давати оцінку раціональності прийняття рішень на різних рівнях військового управління, але зараз Генштаб та Міноборони змушені запроваджувати певні ліміти", - заявив він.
Також путін, реагуючи на плани Євросоюзу поставити Україні мільйон снарядів, нафантазував про потужний російський військово-промисловий комплекс і пообіцяв за той самий термін провести втричі більше снарядів для армії рф.
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