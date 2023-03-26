Втрати росії в Україні за добу: знищено 660 окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок неділі, 26 березня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 170 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 танків, 15 ББМ та два БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
- танків - 3595 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
- артилерійських систем - 2631 (+8) од,
- РСЗВ - 522 (+2) од,
- засоби ППО - 277 (+1) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2216 (+2),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5486 (+3) од,
- спеціальна техніка - 282 (+3).
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