Стартує сезон сплавів гірськими річками на Буковині: як готуються рятувальники до порятунку екстремалів [ Редагувати ]
Гірські рятувальники на Буковині готуються до сезону сплавів гірськими річками й порятунку там екстремалів. Спеціальний майстер-клас з проходження бурхливих порогів Черемошем провели й для журналістів. Майя Гуменна бачила і вчилася.
Водонепроникні костюми, каска і жилет та настанови.
Найперше на будь-якому плавзасобі - не випускаємо із рук весло. Чому? Це як в армії автомат. Загубив, і вже нема, чим воювати.
Гірські рятувальники до спортивного катамарана, що швидший і маневровніший за човна, беруть із собою журналістів.
Майя Гуменна, кореспондентка:
Коли течія спокійніша, можна трошки розслабитись і записати якесь відео. Головне, уважно прослухати спершу усі інструкції, а потім греби синхронно, уважно слухаючи команду рятувальників. Хоча в дуже екстремальних умовах це складно.
Норовиста гірська річка - стрімкі пороги, величезні камені та вихори, що можуть закрутити або перекинути наш плавзасіб.
І в таких випадках треба зберігати спокій.
Якщо ми випадаємо з човна, і течія в нас іде вниз - ми групуємось. Трошки підтискаємо ноги, весло постійно знаходиться з нами. Для чого зігнуті ноги? При ударі об колоду чи камінь ми амортизуємо цей удар.
До тих, кому не пощастило, гірські рятувальники дістануться. Ось туристи випали з човна і змерзлі застрягли на мостовій опорі. Їх доправляють мотузковою переправою.
З вашим другом там все гаразд? Він травмований? - Все добре, тільки він замерз.
Володимир Дячук, керівник гірського пошуково-рятувального відділення ГУ ДСНС у Чернівецькій обл.:
Першим до потерпілих іде рятувальник-розвідник. Якщо є кровотеча, ми надаємо допомогу на місці. Якщо є переохолодження, самі розумієте, ми веземо людину у медичний заклад.
Михайло Кузенко, гірський рятувальник:
Зараз якщо хтось хоче сплавлятись, бо навесні річка, як правило, повноводна. Бажано бути у гірських гідрокостюмах, щоб не дістати переохолодження.
Одного постраждалого на протилежному боці Черемошу рятують за допомоги українського всюдихода "Богун". Рятувальники також допомогли чоловікові, який застряг на острівці, коли переходив річку убрід. А також організували піші пошуки за допомогою собаки. Відпрацьовують все до найменших дрібниць. Адже невдовзі стартує сезон сплавів та водних змагань.
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