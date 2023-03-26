Гірські рятувальники на Буковині готуються до сезону сплавів гірськими річками й порятунку там екстремалів. Спеціальний майстер-клас з проходження бурхливих порогів Черемошем провели й для журналістів. Майя Гуменна бачила і вчилася.

Водонепроникні костюми, каска і жилет та настанови.

Найперше на будь-якому плавзасобі - не випускаємо із рук весло. Чому? Це як в армії автомат. Загубив, і вже нема, чим воювати.

Гірські рятувальники до спортивного катамарана, що швидший і маневровніший за човна, беруть із собою журналістів.

Майя Гуменна, кореспондентка:

Коли течія спокійніша, можна трошки розслабитись і записати якесь відео. Головне, уважно прослухати спершу усі інструкції, а потім греби синхронно, уважно слухаючи команду рятувальників. Хоча в дуже екстремальних умовах це складно.

Норовиста гірська річка - стрімкі пороги, величезні камені та вихори, що можуть закрутити або перекинути наш плавзасіб.

І в таких випадках треба зберігати спокій.

Якщо ми випадаємо з човна, і течія в нас іде вниз - ми групуємось. Трошки підтискаємо ноги, весло постійно знаходиться з нами. Для чого зігнуті ноги? При ударі об колоду чи камінь ми амортизуємо цей удар.

До тих, кому не пощастило, гірські рятувальники дістануться. Ось туристи випали з човна і змерзлі застрягли на мостовій опорі. Їх доправляють мотузковою переправою.

З вашим другом там все гаразд? Він травмований? - Все добре, тільки він замерз.

Володимир Дячук, керівник гірського пошуково-рятувального відділення ГУ ДСНС у Чернівецькій обл.:

Першим до потерпілих іде рятувальник-розвідник. Якщо є кровотеча, ми надаємо допомогу на місці. Якщо є переохолодження, самі розумієте, ми веземо людину у медичний заклад.

Михайло Кузенко, гірський рятувальник:

Зараз якщо хтось хоче сплавлятись, бо навесні річка, як правило, повноводна. Бажано бути у гірських гідрокостюмах, щоб не дістати переохолодження.

Одного постраждалого на протилежному боці Черемошу рятують за допомоги українського всюдихода "Богун". Рятувальники також допомогли чоловікові, який застряг на острівці, коли переходив річку убрід. А також організували піші пошуки за допомогою собаки. Відпрацьовують все до найменших дрібниць. Адже невдовзі стартує сезон сплавів та водних змагань.