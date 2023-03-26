Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про підготовку бійців "Гвардії наступу".

"Костяк цих бригад (Гвардії наступу - ред.) складають саме підготовлені бійці, які пройшли бойові дії. Підготовка йде по запланованому графіку. Я кілька днів інспектую підрозділи. Можу сказати, що моральний дух і підготовка наших бійців є запорукою наших майбутніх успіхів на фронті та перед наступом", - каже Клименко.

Ігор Клименко розповів, що бійці вже готові до виконання завдань.

"Щоденна підготовка, заняття мінімум по 10 годин. Інструктори, які були підготовлені, працюють з особовим складом практично щодобово. Навчання проходять і в день, і в ночі. З залученням авіації, тяжкої техніки. Наші бійці мають вміти не тільки стріляти з автомата, а використовувати тяжке озброєння з яким ми потім підемо в наступ. Тому кожен боєць, на мою думку, готовий до наказів своїх командирів щодо виконання бойових завдань", - додав Клименко.