"Гвардія наступу": Ігор Клименко розповів про підготовку українських бійців (ексклюзив) [ Редагувати ]
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про підготовку бійців "Гвардії наступу".
"Костяк цих бригад (Гвардії наступу - ред.) складають саме підготовлені бійці, які пройшли бойові дії. Підготовка йде по запланованому графіку. Я кілька днів інспектую підрозділи. Можу сказати, що моральний дух і підготовка наших бійців є запорукою наших майбутніх успіхів на фронті та перед наступом", - каже Клименко.
Ігор Клименко розповів, що бійці вже готові до виконання завдань.
"Щоденна підготовка, заняття мінімум по 10 годин. Інструктори, які були підготовлені, працюють з особовим складом практично щодобово. Навчання проходять і в день, і в ночі. З залученням авіації, тяжкої техніки. Наші бійці мають вміти не тільки стріляти з автомата, а використовувати тяжке озброєння з яким ми потім підемо в наступ. Тому кожен боєць, на мою думку, готовий до наказів своїх командирів щодо виконання бойових завдань", - додав Клименко.
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