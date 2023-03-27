У Маріуполі та Мелітополі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Маріуполь. Добрий ранок починається з Приморського району. Вибух.
Про вибухи і в окупованому Мелітополі Запорізької області повідомив мер міста Іван Федоров.
У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ.
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