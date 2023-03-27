У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Маріуполь. Добрий ранок починається з Приморського району. Вибух.

Про вибухи і в окупованому Мелітополі Запорізької області повідомив мер міста Іван Федоров.