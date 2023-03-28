У Хмельницькій області з'їхав у кювет і перекинувся автобус із 25 пасажирами, який рухався маршрутом "Варшава - Одеса". Про це повідомляє обласна поліція.

ДТП сталося у Волочиському районі.

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Неоплан" сполученням "Варшава - Одеса" не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся.

У салоні було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.

Зазначимо, що на Хмельниччині сьогодні різко погіршилася погода - там іде мокрий сніг і дме сильний вітер.