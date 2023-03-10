На Хмельниччині поранені воїни проходять фізичну та психологічну реабілітацію [ Редагувати ]
Надійний тил - головна опора наших воїнів на фронті. Забезпечення, лікування, реабілітація. У кожного своя місія, своє завдання. На Хмельниччині, приміром, поранені воїни проходять повноцінну реабілітацію. І фізичну, і психологічну. Детальніше - наші журналісти.
34-річний кулеметник Дмитро другий місяць на реабілітації. Після важких поранень чоловік знову ходить. Поки що - на милицях.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Кульове поранення було таж бедреної кістки, пошкодження сідалішнього нерва. Врятували ноги, тепер розробили. Все добре. - Коли побіжемо стометровку? - Скоро. Десь через недільку-другу побіжимо.
20-річний Андрій з гірсько-штурмової бригади повільно, але впевнено рухається до одужання. Крок за кроком - уже четвертий місяць поспіль.
Андрій Петровський, військовослужбовець Збройних сил України:
- Ти був довго лежачим? - 2 місяці, майже три. Осколки в хребет попали.- Скільки тобі зробили операцій? - Вже шість. - А далі? - Ще одна. - Хто тут тебе підтримує? – Мама.
Пані Іванна весь час біля сина: допомагає, підтримує і молиться.
Іванна Петровська, мати пораненого:
В нього важкі були дуже травми. Лікарі не давали ніяких прогнозів. В нього 14 осколкових поранень. Видалили почку, вибило йому осколком пів ступні, поламана пятка, чашечка роздробленаосколок був в плечі і тут поломана кістка, кусок кістки нема.
Щоб поставити бійців на ноги, в госпіталі облаштували реабілітаційне відділення і працює потужна команда лікарів.
Леся Корчик, лікарка з фізичної та реабілітаційної медицини:
Це включає в себе фізична терапія, ерго-терапія, психологічна підтримка, ну і звичайно апаратні методи фізичного лікування. В основному це є функціональна електростимуляція верхніх і нижніх кінцівок.
Відновлення після поранень, як правило, тривале. Доброволець 29-річний Богдан - із перших днів на передовій. У липні був тяжко поранений.
Михайло Савчук, завідувач ортопедично-реабілітаційного відділення:
На початках повністю була, не міг ступнею нічого робити. Зараз він ходить з паличкою і чекає подальшого лікування.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Сам не можу рухати стопою. Практично не можу. Замість мене це роблять прилади. Підключають електроди. І вони мені скорочують мʼязи ноги для того, щоб вони не атрофовувались. Допомагає згинати-розгинати суглоби, що я також робити сам не можу. Це магніто-терапія. В мене серйозно пошкоджено нерви.
Чимало поранених у важкому стані. Проте і їм вдається допомогти.
Марія Атаманчук, заступниця директора медичного закладу:
На жаль, є спинальні пацієнти з пораненням, є поранення з ампутаціями. Складно це пережити і бачити це.
Від початку повномасштабного вторгнення росії у цьому шпиталі пройшли реабілітацію майже три тисячі поранених. І більшість бійців - відновили здоровʼя і повернулися до своїх військових підрозділів.
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