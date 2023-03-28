Успіх наших військових на полі бою не в останню чергу залежить від наполегливості українських політиків на фронті дипломатичному. І від готовності західних союзників допомагати. У Лондоні Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав британців створити авіаційну коаліцію. На кшталт танкової. І надати Києву літаки-винищувачі, системи ППО та ракети середньої дальності.

Що думають про це наші британські партнери розкаже наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Британський парламент не зраджує традицій. Українського спікера зустрічає церемоніальний пристав, який відповідає за порядок у цій стародавній установі.

До Лондона Руслан Стефанчук приїхав на запрошення свого колеги - голови Палати громад. До цього з сером Ліндсі Гойлом вони бачилися лише віртуально, і ось вперше віч-на-віч. Після тривалої розмови спікери виступили перед депутатами парламенту - членами обох палат: громад та лордів.

Ліндсі Гойл, голова Палати громад парламенту Великої Британії;

Українські політики відіграють життєво необхідну роль в служінні своєму народові й розповіданню світові про реалії війни. Ми у Великій Британії захоплюємося тим, як Україна продовжує давати відсіч російській агресії, а робота парламенту, те, що ви продовжуєте працювати, попри важкі умови - це неймовірне, те, що ви продовжуєте приймати закони - саме по собі є серйозним символом сили.

А Голова Верховної Ради свій виступ розпочав із подяки парламентарям. Бо вони не просто підтримують Україну на словах, але чимало з них прихистили у своїх домівках сім'ї біженців.

Суть візиту українського спікера можна схарактеризувати так: вдячність за всю надану допомогу та прохання нарощувати підтримку. Зокрема, Стефанчук закликає Лондон стати лідером у "повітряній коаліції", так само як він став лідером у "танковій". Тобто передати Україні перші винищувачі західного взірця, щоби за Британією послідували й інші країни.

Що ще потрібно Києву - запитували місцеві депутати. Спікер просив сприяти в наданні систем протиповітряної оборони та ракет середньої дальності. Але цей візит має не лише політичну складову, але й цілком практичну. Бо ж є цілий ряд законопроєктів, розробкою яких просто зараз може зайнятися британський парламент.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Для нас дуже важливо рішення парламенту законодавче, яке стосується конфіскації коштів російської федерації, направлення їх на відновлення України. Ми чесно говорили, що ми чітко всі розуміємо, що за цю війну повинен заплатити путін, не платники податків інших країн, а саме путін, рф, кожен росіянин.

Також Стефанчук закликав депутатів визнати росію державою-терористом, а голодомор 30-х років - геноцидом українського народу.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Для того, щоб показати усьому світові, що як і 90 років тому сталінський режим, так і сьогодні путінський режим знищує українців тільки тому, що вони українці. Це їхня сутність, це їхнє бачення і їхня філософія. Ми повинні боротися з цією філософією рашизму, ми повинні протистояти їй, щоби весь цивілізований світ підтримував Україну. Для нас дуже важливо, щоби найпотужніші парламенти світу стали в цьому питанні на бік України, як це зробив вже Бундестаг, який теж говорили, що ніколи не визнає, але це було історичне рішення.

До британських колег українська делегація приїхала не з порожніми руками. Бібліотеці парламенту подарували "Кобзаря" Тараса Шевченка в перекладі на англійську. А голова Палати лордів отримав в подарунок пам'ятну монету, яку ввели в обіг влітку минулого року і яка присвячена міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Я хочу вам подарувати невеличкий подарунок з України. Це символ єдності у підтримці України.

До речі, у залі, де нашого спікера приймав барон Макфол красується фотографія президента Зеленського із лідерами обох палат британського парламенту. А в одному із залів парламенту виставлений шолом українського пілота, який подарував Зеленський під час свого візиту. Лише за два останні місяці у Лондоні приймали українського президента, першу леді й ось тепер Голову Верховної Ради.

Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії:

Цей високий рівень контактів і цих візитів якраз повністю віддзеркалює рівень взаємодії. І тут я думаю, що цеповага з обох боків. Так само як пам'ятаєте, прем'єр-міністр Джонсон 4 рази приїхав в Україну за короткий термін, фактично за один рік, хоча до цього останній візит був у 96-му році. Тобто, Британія зрозуміла дуже вчасно, набагато скоріше, ніж всі інші. Але так само й українська сторона, спікер, ви бачите, під час своїх зустрічей дякував кожному високому чиновнику Британії й депутатам за ту допомогу, яка надавалась. І якщо ми розраховуємо, щоб ця допомога продовжувалася, а нам вона дуже потрібна, нам треба підтримувати цей рівень.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Ми розуміємо, що той рівень довіри, який сьогодні має Україна від усього світу - це те, що ми не маємо права втратити. Цей рівень довіри, цей рівень підтримки - це екзистенційне питання, питання виживання України. І ми це дуже добре розуміємо.

Просив спікер і підтримки британських колег щодо членства в НАТО. Мовляв, Україна де-факто вже є частиною альянсу, бо виконує функції, які покладаються на його членів, адже стала щитом між агресором та західним світом.