Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської Лаври [ Редагувати ]
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Сьогодні, 30 березня, Кабінет міністрів України повернув все майно Києво-Печерської Лаври під управління держави.
Про це повідомляє в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 "Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Української православної церкви будівель і споруд", - повідомив Ткаченко.
Таким чином управління майном Лаври знову перейшло до держави.
"Бо саме держава є власником цих об’єктів", - підкреслив міністр.
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