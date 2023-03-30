Україна з початку повномасштабного російського пройшла довгий шлях. Однак і країні і її мешканцям вдалось витримати всі випробування. Про це заявив президент Володимир Зеленський у черговому зверненні.

"Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони... Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги", - сказав він.

За його словами, Україна вже почала підготовку до майбутньої перемоги. На території країни не залишиться жодного російського сліду, а всі винні у жахливих злочинах будуть покарані.

"Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього", - підкреслив він.