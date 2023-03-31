Окупанти вдарили по Україні ракетами та дронами: скільки "Шахедів" збили [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, вночі війська рф здійснили 9 ракетних пусків балістичних ракет комплексу С-300 із цивільної інфраструктури Харкова.
Крім того, для завдання авіаційних ударів окупанти задіяли 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136". Повідомляється, що 9 із них знищили українські сили ППО.
Раніше повідомлялося, що вчора, 30 березня, росіяни вкотре атакували Харків. Спочатку повідомлялося про шість прильотів ворожих ракет комплексу С-300.
по темі
Українські військові можуть отримати відпустку під час воєнного стану
Сьогодні, 30 березня, росіяни вчергове атакували Харків
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН
Знати про потужності ворога, щоб бути сильнішими. Полковник поліції, командир буковинського КОРДу Олег Лакуста - вимогливий, безкомпромісний і вмотивований.
Спектр їхніх завдань чималий. Сьогодні вони можуть ремонтувати трофейні БТРи та кулемети "Корд". А завтра броньовики та автоматичні гранатомети від західних партнерів.