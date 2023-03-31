Росія вигадала нову причину розміщення ядерної зброї в Білорусі [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Росія заявила, що облаштовує в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї нібито задля безпеки Союзної держави.
Про це повідомив в Радбезі ООН російський постійний представник Василь Небензя.
На Радбезі ООН росія заявила, що передала Білорусі "Іскандер" та облаштовує там сховище для тактичної ядерної зброї "задля безпеки Союзної держави".
"США розмістили у Європі 100-150 тактичних ядерних бомб", - поскаржився Небензя, проте посилань на джерело таких даних він не надав.
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